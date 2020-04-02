В Москве 140 человек выздоровели после заражения коронавирусом

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В столице после заражения коронавирусной инфекцией выздоровели 140 пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за последние 24 часа были выписаны после лечения еще 25 пациентов. У них после проведения повторных тестов на коронавирус был отрицательный результат.

«Они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо», — уточнила Ракова.

Согласно последним данным, в России заразились коронавирусной инфекцией свыше 2,7 тыс. человек, при этом погибли — 24. В связи с этим во многих регионах России был введен режим самоизоляции.

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Всего в настоящее время в Москве выздоровели 140 человек. Заключая, Ракова призвала россиян не заниматься самолечением, а при появлении симптомов коронавируса обращаться за помощью к врачам.