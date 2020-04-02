«Ъ»: в России могут продлить нерабочую неделю
Следующая неделя неделя (с 6 по 12 апреля) в России может также быть нерабочей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
В среду, 1 апреля, президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с членами правительства.
Так, во время встречи глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова предложила продлить нерабочую неделю. Вице-премьер Татьяна Голикова поддержала идею.
По словам Поповой, инкубационный период коронавируса равен 14 дням, в связи с чем период разрыва связей, при которых передается вирус, также должен быть кратным 14 дням.
«Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше», — отметила глава Роспотребнадзора.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
— Опасное пренебрежение: названо число нарушителей карантина
— Голикова сообщила о преобладании завозных случаев заражения COVID-19 в России