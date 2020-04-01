Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
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Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА «Новости».
Законом вводятся административные штрафы для граждан с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции.
Также штрафы вводятся для организаций, которые не прекратили работать согласно требованиям.
Так, за несоблюдение требований по приостановке проведения массовых мероприятий, работе торговых точек и оказанию услуг с личным присутствием граждан, должностных лиц будут штрафовать от 30 до 40 тыс. руб., юрлица — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.
Для граждан, нарушивших режим — 4 тыс. руб. или 5 тыс., если использовалось транспортное средство.