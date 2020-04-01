Воробьев опроверг закрытие Москвы и Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отрицает закрытие столицы и области из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

«Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что Москва и Подмосковье образует единое пространство, которое не может быть разделено.

30 марта столица и область ввели режим самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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