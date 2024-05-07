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Политологи раскрыли судьбу Макрона после отправки солдат Франции на Украину

Политолог Прокофьева: отправка солдат на Украину уничтожит рейтинг Макрона

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Если Франция действительно отправит своих солдат на Украину, то это сильно ударит по рейтингу действующего президента Эммануэля Макрона, а существующий раскол французского общества усилится. Такое мнение в беседе с 360.ru высказала политолог Мария Прокофьева.

Напомним, в СМИ до этого появилась информация об отправке Францией солдат Иностранного легиона на Украину. Позже МИД страны выступил с опровержением этих данных, назвав их дезинформацией. Такой шаг был бы невыгоден Франции, общество которой переживает раскол на богатых и бедных, считает политолог. Причем у первых есть запрос на сильного лидера. А молодежь и менее обеспеченные слои населения выступают против действующей политики.

«Если действительно подтвердится факт отправки Иностранного легиона, то раскол общества только усугубится, — уверена Прокофьева. — Поэтому проблем во внутренней политике станет больше, а рейтинг Макрона будет неуклонно падать».

При этом Макрон намерен оставаться у власти долго, в связи с чем даже лоббирует идею отмены ограничения в два президентских срока, добавила эксперт. По ее мнению, в ближайшее время политик будет стараться сблизиться с председателем КНР Си Цзиньпином, убеждая его, что Франция является главным лидером Европы. Налаживание с китайским лидером ему также необходимо для того, чтобы убедить его оказать влияние на Россию, считает политолог.

В МИД России ранее заявили, что слова Макрона не понимают даже его союзники.

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