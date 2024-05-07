Путин принимает парад Президентского полка

Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации принял парад Президентского полка. Мероприятие прошло на Соборной площади в Кремле.

Глава государства также поздравил военнослужащих с 88-й годовщиной со дня образования полка.

Президентский полк считается наиболее известной элитной военчастью, которая появилась весной 1936 года. Тогда он назывался Полком специального назначения. С 1993 года отдельный Кремлевский полк называется Президентским и имеет статус подразделения спецслужбы.

Сама инаугурация прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и штандарт президента. Вслед за ними военнослужащие Президентского полка внесли из Владимирского зала знак президента и специальный экземпляр Конституции России, которые председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместил на трибуне, где Путин принял присягу.

Путин торжественно вступает в должность главы государства пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложит полномочия (до утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности).

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее стало известно, что на инаугурации Путина впервые присутствует ребенок.