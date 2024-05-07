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Амаяк Акопян попал в черные списки всех казино США из-за трюков

Иллюзионисту Акопяну запретили вход в казино США из-за карточных трюков

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иллюзионист Амаяк Акопян рассказал, как ему запретили вход в казино США из-за карточных трюков. Его цитирует mk.ru.

По словам Акопяна, в 1988 году он отправился в США представлять СССР в международной программе. До вечерней программы Акопян должен был показать трюки с картами в казино, и импресарио разрешил ему брать за трюки деньги.

Акопян предложил собравшимся в казино версию «трех наперстков» — когда три карты кладутся лицом вниз и предлагается угадать, где конкретная карта. Угадавшему карту он обещал 20 долларов, с не угадавших брал 5.

«А я их в начале всех прикупил: стал проигрывать, поддаваться. Люди начали угадывать, где дама находится. Спустя полчаса эти халявщики поняли, что молодой парень просто раздает по 20 долларов. И ко мне, как в мавзолей к Ленину, в две очереди выстроились», — сказал Акопян, добавив, что после перестал поддаваться, и ни один больше не смог выиграть.

Тогда охранник вызвал главного менеджера, и Акопяна увели. Он заработал чуть больше четырех тысяч долларов. Большей части аудитории деньги вернули, но у фокусника осталось еще около тысячи долларов.

Я хотел и эту тысячу долларов отдать в пользу компании. Но у меня деньги не взяли. Сказали, что меня внесли в черные списки: с тех пор все казино Америки для меня оказались закрыты», — заключил он.

Накануне Акопян признался, что ему нужно дорогостоящее лечение на фоне проблем со здоровьем.

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