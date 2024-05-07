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Россиянин получил девять лет колонии за попытку взорвать соседей

В Ленобласти местного жителя осудили за попытку устроить взрыв у соседей

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Ленобласти получил девять лет колонии за то, что планировал избавиться от соседей с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

56-летний житель коммуналки в Кировском районе Ленобласти часто ссорился с соседями, их конфликт дошел до того, что мужчина решил избавиться от «недругов». Россиянин собрал самодельное взрывное устройство, но привести в действие его не успел — соседи обнаружили опасный предмет и вызвали полицию.

Подрывника задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что житель Петербурга угрожал людям из-за того, что у него сломался телевизор. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в общей сложности обращался в службу экстренных вызовов шесть раз в мае и декабре прошлого года. Он сообщал о том, что у него якобы есть граната РГД-5, с помощью которой он планировал устроить взрыв в доме. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело. Известно, что он не может передвигаться самостоятельно и все время находится дома.

Ранее россиянин устал стоять в очереди в банке и угрожал сотрудникам взрывом.

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