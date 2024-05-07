Объем переводов мигрантов на родину с 2000 года вырос более чем в десять раз

Объем международных денежных переводов за период с 2000 по 2022 год вырос на 650%, достигнув $831 млрд. Из них $647 млрд были отправлены мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода. Об этом сообщается в «Докладе о мировой миграции за 2024 год», опубликованном Международной организацией по миграции (МОМ).

«Денежные переводы мигрантов сейчас превосходят прямые иностранные инвестиции в экономику развивающихся стран», — говорится в отчете.

По оценкам МОМ, в настоящий момент во всем мире насчитывается 281 млн международных мигрантов. При этом количество человек, сменивших место жительства из-за конфликтов, стихийных бедствий и других причин, выросло до самого высокого уровня за всю современную историю, достигнув 117 млн.

До этого сообщалось, что объем денежных переводов из России в Армению по итогам первого квартала сократился на 40%.

Ранее в России увеличили лимит бесплатных переводов между своими счетами.