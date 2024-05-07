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Минфин предложил оптимизацию правил расходования бюджета

В России ужесточат контроль за освоением бюджетных средств

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ инициировало проект по повышению эффективности использования бюджетных ассигнований. Об этом пишет РБК.

Согласно проекту поправок, будут введены жесткие ограничения на перенос неиспользованных главными распорядителями остатков средств федерального бюджета на следующий год. Это коснется субсидий юридическим лицам с казначейским сопровождением, межбюджетных трансфертов регионам, ассигнований на оплату электронных сертификатов, а также большинства государственных контрактов.

Перенос средств останется доступным лишь для двух категорий расходов — финансирования гособоронзаказа и исполнения международных обязательств РФ.

«Все остальные неисполненные бюджетные обязательства будут переводиться в резервный фонд правительства», — указывается в пояснительной записке.

Главные распорядители должны будут представлять в Минфин прогнозы остатков ассигнований на 1 января нового года. На основании этих данных средства перечисляются в резервный фонд, а затем при необходимости выделяются оттуда по упрощенной процедуре.

«Это позволит высвободить неиспользуемые ассигнования и перераспределить их для оперативных расходов», — отмечается в материалах.

Кроме того, ведомство планирует ввести регламент по управлению дебиторской задолженностью, недопущению просрочек и выявлению рисков.

До этого стало известно, что россиянам могут предоставить право выбирать место уплаты НДФЛ.

Ранее ЦБ сообщил о планах нарастить продажу валюты.

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