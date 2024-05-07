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Церемония вступления Путина в должность президента России завершилась

Церемония инаугурации Владимира Путина завершилась салютом из 30 залпов

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Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России завершилась салютом. Об этом сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. После ее завершения со стороны Кремлевской набережной произвели артиллерийский салют из 30 залпов.

Как отмечает агентство, это максимальное количество залпов в иерархии военных почестей, поскольку глава государства является верховным главнокомандующим ВС РФ.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин может внести в Государственную думу кандидатуру нового премьер-министра 7 мая.

После инаугурации правительство РФ должно автоматически сложить полномочия. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал несерьезным поведением то, что ряд представителей западных стран отказались присутствовать на инаугурации.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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