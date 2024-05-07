Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры президентского кортежа Путина по пути на инаугурацию в Кремль

Появились фото президентского кортежа Владимира Путина по пути на инаугурацию

Президент РФ Владимир Путин отправился на инаугурацию в Кремль на рестайлинговом Aurus Senat. Фото президентского кортежа появились в сети.

На кадрах видно, что по пути в Кремль автомобиль Aurus движется посередине кортежа в окружении девяти новейших электромотоциклов Aurus Merlon, для которых инаугурация стала дебютом. Они адаптированы под низкие температуры.

До этого стало известно, что мощность электромотора в Merlon составляет 140 кВт (190 л.с.). Максимальная скорость транспорта составляет 240 км/ч. Электромотоцикл разгоняется до «сотни» менее, чем за 4 секунды. Батареи хватает на 200 км пробега. В транспорт встроены подогрев сидений и ручек, а также сенсорная приборная панель.

В преддверии инаугурации президента России Владимира Путина российская компания Aurus представила обновленную версию модели Senat. С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако, автомобиль получил новую решетку радиатора, облегченный капот из алюминиевого сплава, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами.

Ранее выяснилось, что в России появится новый китайский автобренд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами