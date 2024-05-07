Появились кадры президентского кортежа Путина по пути на инаугурацию в Кремль

Президент РФ Владимир Путин отправился на инаугурацию в Кремль на рестайлинговом Aurus Senat. Фото президентского кортежа появились в сети.

На кадрах видно, что по пути в Кремль автомобиль Aurus движется посередине кортежа в окружении девяти новейших электромотоциклов Aurus Merlon, для которых инаугурация стала дебютом. Они адаптированы под низкие температуры.

До этого стало известно, что мощность электромотора в Merlon составляет 140 кВт (190 л.с.). Максимальная скорость транспорта составляет 240 км/ч. Электромотоцикл разгоняется до «сотни» менее, чем за 4 секунды. Батареи хватает на 200 км пробега. В транспорт встроены подогрев сидений и ручек, а также сенсорная приборная панель.

В преддверии инаугурации президента России Владимира Путина российская компания Aurus представила обновленную версию модели Senat. С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако, автомобиль получил новую решетку радиатора, облегченный капот из алюминиевого сплава, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами.

Ранее выяснилось, что в России появится новый китайский автобренд.