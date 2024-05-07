Россиянин переписал на себя имущество знакомой на 63 млн рублей

В Московской области направили в суд уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Республики Башкортостан, которого обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина воспользовался тем, что его знакомая постоянно проживала за пределами России и переоформил на себя документы на недвижимость, которой женщина владела в городском округе Истра. Сделку с фиктивными бумагами о продаже домов и участков обвиняемый провел в 2017 году. Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил более 63,5 млн рублей.

До этого полицейские раскрыли в Волгоградской области банду под предводительством пенсионерки, которая незаконно оформила кредиты на сумму более 1 млрд рублей.

Ранее в Петербурге поймали «банкиров», подозреваемых в махинациях на 7 млрд рублей.