Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«7 мая около 11:00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказал он.

Утром 7 мая сообщалось, что над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой за неделю перехватили почти 500 беспилотников Вооруженных сил Украины.

В апреле Минобороны РФ сообщало, что за неделю российские военные сбили 1278 БПЛА, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, и «Ураган», а также другие снаряды.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.