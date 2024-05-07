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Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«7 мая около 11:00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказал он.

Утром 7 мая сообщалось, что над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой за неделю перехватили почти 500 беспилотников Вооруженных сил Украины.

В апреле Минобороны РФ сообщало, что за неделю российские военные сбили 1278 БПЛА, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, и «Ураган», а также другие снаряды.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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