Пашинян анонсировал встречу с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 8 мая отправится в Москву, где примет участие в саммите ЕАЭС, а также проведет двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Его слова приводит »Интерфакс».

«Завтра я отправлюсь в Москву, где буду председательствовать на саммите ЕАЭС. Также запланирована моя встреча с президентом России», — сказал Пашинян.

Он также уточнил, что на встрече с Владимиром Путиным будут обсуждаться «накопившиеся проблемы».

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, в то же время указав на их важность. Он подчеркнул, что Ереван не делал неправильных шагов в отношениях с Москвой, и Россия не может упрекать Армению в невыполнении каких-либо обязательств, «хотя обратные случаи многочисленны».

Пашинян также отметил, что Армения не собирается спорить с Россией.

Ранее спикер парламента Армении объяснил свои негативные высказывания о России.