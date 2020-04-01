В Италии продлили карантин до 13 апреля

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Итальянские власти решили продлить карантин и введенные ранее ограничительные меры до понедельника, 13 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца, цитирует его Adnkronos.

Он отметил, что на решение о продлении карантина помимо тяжелой эпидемиологической ситуации в стране повлияли оценки научно-технического комитета при правительстве.

«Мы будем постепенно сокращать нынешние ограничения путем принятия постепенных и пропорциональных профилактических мер», — добавил министр.

Сперанца считает, что дорога к победе над коронавирусом будет еще долгой, так как в мире до сих пор не разработали вакцину.

По последним данным, в Италии зафиксировано свыше 105 тыс. случаев заражения новым типом вируса, погибли более 12,4 тыс. человек.

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