Вторая смерть от коронавируса зафиксирована в Белоруссии

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В Белоруссии зафиксирована вторая смерть пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав республики.

Отмечается, что скончался пожилой человек с многочисленными хроническими заболеваниями.

По состоянию на 1 апреля, в Белоруссии выявлено 163 случая заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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