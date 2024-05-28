На Украине сократили сроки подготовки мобилизованных

Срок подготовки мобилизованных украинцев в учебных центрах сократили с двух до полутора месяцев из-за нехватки средств на содержание призванных на службу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко, слова которого передает издание «Страна».

Он назвал огромной проблемой расходы на содержание мобилизованных в учебных центрах. По его словам, эту проблему невозможно решить за два месяца.

28 мая министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что более 600 заключенных на Украине были условно-досрочно освобождены и вступили в ряды вооруженных сил, их отправят в штурмовые подразделения.

Днем ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сказал, что Киев, возможно, уже готовит решение по снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

В мае на Украине вступили в силу новые более жесткие правила мобилизации. Как ожидается, обновление позволит призвать в ВСУ сотни тысяч человек на фоне «невероятно отчаянного» положения украинских сил. Уклонистов теперь ждут санкции и штрафы, а повестки будут считаться врученными и без передачи лично в руки. Что изменится для украинцев и почему Киев начал «закручивать гайки» мобилизации, в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ рассказали, почему многие граждане уклоняются от мобилизации.