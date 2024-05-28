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На Украине передали в суд уголовное дело в отношении жены Медведчука

Генпрокуратура Украины: дело супруги Медведчука Оксаны Марченко направили в суд

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oksana.marchenko.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Уголовное дело в отношении супруги украинского оппозиционного политика, лидера совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука Оксаны Марченко направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба офиса генеральной прокуратуры Украины в Telegram-канале.

«Прокуроры направили в суд дело в отношении супруги экс-нардепа», — отмечается в публикации.

Согласно материалам прокуратуры, обвинительный акт на Марченко составлен за совершение преступлений против национальной безопасности Украины, конкретнее — за финансирование Росгвардии и министерства внутренних дел России через компании-прокладки.

В апреле прошлого года МВД Украины объявило Марченко в розыск. Она обвиняется в финансировании действий, которые совершались с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Позднее Киевская областная прокуратура заявила о наложении судом ареста на земельные участки и охотничье хозяйство, владельцем которых, по информации ведомства, является жена Медведчука Оксана Марченко.

Ранее жену Медведчука вызвали на допрос в Ивано-Франковск.

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