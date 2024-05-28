Шольц обсудил с Токаевым мирную конференцию в Швейцарии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина Германии.

«В центре внимания были двусторонние отношения, а также сотрудничество Германии со странами Центральной Азии», — уточнили в правительстве ФРГ.

Кроме того, стороны уделили внимание ситуации в регионе, конфликту на Украине, а также приглашение со стороны Швейцарии на мирный саммит по Украине, который намечено провести в середине июня. По данным пресс-службы, федеральный канцлер обратил внимание, насколько важно по возможности «максимально широкое участие» в этой встрече.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум один раз несанкционированно использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по российским целям. Издание Bild написало о гневной реакции ФРГ с угрозами прекратить поставки ракет для ПВО, если подобное повторится.

Ранее Зеленский раскритиковал страны, не давшие ответа по участию в саммите по Украине.