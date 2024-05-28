Школьница подавилась гамбургером во время поедания фастфуда на скорость

На северо-западе Турции девочка подавилась гамбургером во время школьного чемпионата по поеданию фастфуда на скорость. Об этом сообщает портал Canli.

Инцидент произошел в школе города Дюздже, на перемене школьники решили устроить мини-чемпионат по поеданию гамбургеров на скорость. Восьмилетняя Эфтелия Каймак решила принять участие в состязании, девочка так торопилась обогнать соперников, что подавилась булочкой с котлетой.

Инородное тело полностью перекрыло дыхательные пути. На место была вызвана бригада медиков, но спасти ребенка не удалось. По факту произошедшего проводится расследование.

До этого сообщалось, что в Петербурге маленький ребенок подавился проглоченной деталью игрушки, к моменту приезда скорой помощи он уже посинел и не мог дышать. Фельдшерам пришлось экстренно проводить процедуру коникотомии — вскрытия гортани. С помощью шпателя медики смогли извлечь инородное тело, ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и доставили в клинику педиатрического университета. Пострадавший госпитализирован в отделении реанимации.

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