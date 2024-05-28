Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьница подавилась гамбургером во время поедания фастфуда на скорость

Canli: в Турции ребенок подавился гамбургером во время поедания фастфуда на скорость

close
100%
Depositphotos

На северо-западе Турции девочка подавилась гамбургером во время школьного чемпионата по поеданию фастфуда на скорость. Об этом сообщает портал Canli.

Инцидент произошел в школе города Дюздже, на перемене школьники решили устроить мини-чемпионат по поеданию гамбургеров на скорость. Восьмилетняя Эфтелия Каймак решила принять участие в состязании, девочка так торопилась обогнать соперников, что подавилась булочкой с котлетой.

Инородное тело полностью перекрыло дыхательные пути. На место была вызвана бригада медиков, но спасти ребенка не удалось. По факту произошедшего проводится расследование.

До этого сообщалось, что в Петербурге маленький ребенок подавился проглоченной деталью игрушки, к моменту приезда скорой помощи он уже посинел и не мог дышать. Фельдшерам пришлось экстренно проводить процедуру коникотомии — вскрытия гортани. С помощью шпателя медики смогли извлечь инородное тело, ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и доставили в клинику педиатрического университета. Пострадавший госпитализирован в отделении реанимации.

Ранее оказавшийся в свиных шкварках гвоздь проткнул артерию женщине из Перу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами