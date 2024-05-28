Президент Грузии призвала провести референдум по закону об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с дистанционным обращением к участникам акции протеста против закона об иноагентах и призвала к проведению референдума. Об этом сообщает издание SOVA.

«Вы сегодня разозлились? Злитесь, но давайте перейдем к делу. Дело в том, что нам нужно подготовить настоящий референдум. Та энергия, которая есть в вас, должна быть направлена на то, чтобы собрать подписи и принести ко мне, чтобы я подписала призыв к референдуму — хотим европейское будущее или российское рабство», — сказала глава государства.

По ее словам, 84 депутата грузинского парламента этого не смогут решить.

«Мы решим — все вместе», — добавила политик.

28 мая парламент Грузии в ходе пленарного заседания преодолел вето Зурабишвили на закон об иностранных агентах. За инициативу проголосовали 84 из 150 депутатов.

В этот же день у здания грузинского парламента собрались граждане, выступающие против данной инициативы.

Ранее в Грузии назвали масонов и партию войны виновниками протестов из-за закона об иноагентах.