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В Воронеже выпускниц заставили снять нижнее белье и прилюдно обыскали перед ЕГЭ

Воронежские выпускники пожаловались на слишком доскональную проверку перед ЕГЭ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Выпускники одной из воронежских школ рассказали, что им пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает «TV Губернию».

Инцидент произошел в день сдачи экзамена по русскому языку в стенах школы №62 на улице Березовая роща. Как рассказала местная жительница, там был установлен металлоискатель, который «реагировал на все».

«Детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя ее в негодность, снимать пирсинг при нестерильных условиях. Дети в истерике с дрожащими руками шли на экзамен. Их эмоциональное состояние просто не передать», — рассказала читательница издания.

Позже стало известно, что ситуацию изучают в министерстве образования Воронежской области.

«Запрошены записи с камер видеонаблюдения. На основе их изучения будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Также власти напомнили выпускникам и родителям, что в 2024 году меры безопасности во время экзаменационной кампании усилены.

Ранее в Ингушетии 13 школьников не сдали ЕГЭ, поскольку их не было в списках экзаменуемых.

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