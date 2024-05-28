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Экс-игрок ЦСКА назвал нелогичным свой переход в российский клуб

Экс-игрок ЦСКА Языджи назвал нелогичным свой переезд в Россию

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Атакующий полузащитник «Лилля», турецкий футболист Юсуф Языджи вспомнил о своем переходе в московский ЦСКА в феврале 2022 года и объяснил, почему не уехал на фоне начавшейся СВО России на Украине. Его слова приводит So Foot.

«Это было нелогично. Я все объясню, когда придет время, ведь болельщики и люди, которые всегда меня поддерживали, заслуживают знать это. Мне понравилось, что я перешел в ЦСКА. Когда я пришел в команду, уже началась СВО, и многие иностранцы захотели уйти. Я решил остаться, отблагодарив руководство за доверие, и они были удивлены», — заявил Языджи.

За ЦСКА Языджи провел в Российской премьер-лиге сезона 2021/22 десять игр, отметившись восьмью забитыми мячами. Он стал лучшим бомбардиром команды по результатам сезона. Однако, российский клуб не смог договориться с «Лиллем» о трансфере полузащитника прошлым летом.

По ходу сезона 2022/23 Языджи на правах аренды перешел в турецкий «Трабзонспор» до окончания сезона, после чего вернулся во французский клуб, за который продолжает выступать.

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