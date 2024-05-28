На месте Украины может появиться новое государство, если российско-украинский конфликт продолжится. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского «нет будущего, ему конец».

«Россияне не шутят, они чертовски серьезны. <…> Если мы будем вести себя глупо, угрожая им, мы увидим, как Украина исчезает с карты Европы, а ее место займет нечто другое», — сказал эксперт.

Он не исключил, что эта новая страна не будет называться Украиной.

Макгрегор также выразил мнение, что если Запад будет и дальше упираться и отвергать конструктивные переговоры с Россией, то она будет вынуждена разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продвинуться дальше на запад.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области заявил, что Москва в ближайшее время добьется нужных результатов в специальной военной операции.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.