Стало известно, может ли кофе ослабить симптомы болезни Паркинсона

Ученые из Университета Турку в Финляндии установили, что увеличенное потребление кофеина не оказывает положительного воздействия на дофаминовую систему пациентов с болезнью Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в the Annals of Neurology (AnNeuro).

Болезнь Паркинсона — медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы, характеризующееся замедленностью движений, тремором и нарушением рефлексов. При прогрессировании болезнь приводит к дисфункции нейронов, продуцирующих нейромедиатор дофамин. Именно это вещество участвует в контроле целостного процесса движения.

Ранее исследования показали, что потребление кофе может снизить риск развития болезни Паркинсона. В рамках новой научной работы исследователи стремились оценить, как кофеин влияет на прогрессирование заболевания у людей, которым уже был поставлен диагноз. Для этого они пригласили к участию 163 пациента на ранней стадией болезни Паркинсона и 40 здоровых добровольцев.

Дофаминовую функцию мозга испытуемых оценивали дважды (в начале исследования и через шесть лет спустя) с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). Также добровольцев попросили предоставить данные о рационе питания для отслеживания количества потребляемого кофеина. Ученые дополнительно провели биохимический анализ крови пациентов для обнаружения метаболитов (продуктов переработки) этого вещества.

Результаты показали, что увеличенная доля кофеина в рационе не оказывала положительного воздействия на дофаминовую систему людей с уже диагностированной болезнью Паркинсона. Кофеин не способствовал улучшению двигательной функции, но временно повышал активность гена-переносчика дофамина (DAT). По мнению исследователей, такой эффект может усложнить анализ результатов визуализации мозга при обнаружении болезни Паркинсона.

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