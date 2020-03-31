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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч. Об этом свидетельствует сводный график на сайте Всемирной организации здравоохранения.

За сутки коронавирусом нового типа заразились 57 610 человек, умерли — 3301 человек.

Всего от вируса вылечились 176, 5 тыс. человек. Умерли — 41. 4 тыс. человек.

В Европе отмечается наибольшее количество случаев заражения — 423 946 (56,4%). Менее всего — на африканском континенте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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