В Марий Эл отменили регистрацию браков из-за коронавируса

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В республике Марий Эл приостановили регистрацию заключения и расторжения браков из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

Деятельность ЗАГСов приостановлена на неопределенный срок. Кроме того, все регистрации, назначенные ранее, будут перенесены на более поздние даты.

Если перенести бракосочетание нет возможности, то оно будет осуществлено без присутствия гостей.

В Марий Эл зафиксировано 2 случая заражения COVID-19.

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