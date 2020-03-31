Мишустин распорядился оборудовать пограничные пункты отечественными тепловизорами
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился оборудовать пункты пропуска через российскую границу тепловизорами отечественного производства для борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в распоряжении, которое выложили на портале правовой информации.
Согласно документу, «единственным исполнителем» проводимой в 2020 году федеральным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» закупки тепловизоров назначено акционерное общество «Российская электроника».
Срок госконтракта установлен по 31 декабря 2020 года.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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