Мишустин распорядился оборудовать пограничные пункты отечественными тепловизорами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился оборудовать пункты пропуска через российскую границу тепловизорами отечественного производства для борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в распоряжении, которое выложили на портале правовой информации.

Согласно документу, «единственным исполнителем» проводимой в 2020 году федеральным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» закупки тепловизоров назначено акционерное общество «Российская электроника».

Срок госконтракта установлен по 31 декабря 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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