В Германии 16 тысяч человек вылечились от коронавируса
Более 16 тысяч граждан ФРГ вылечились от коронавируса нового типа, ранее было известно о 5,9 тысячи излечившихся, информирует ТАСС со ссылкой на заявление главы института вирусологии имени Роберта Коха Лотара Вилера.
«Мы рано начали проводить тесты», — объяснил глава института эффективность борьбы с вирусом в стране.
На данный момент в Германии умерли 583 человека. По данным медиков, средний возраст погибших - 80 лет, число заболевших превысило 61 тысячу человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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