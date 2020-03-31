В Германии 16 тысяч человек вылечились от коронавируса

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Более 16 тысяч граждан ФРГ вылечились от коронавируса нового типа, ранее было известно о 5,9 тысячи излечившихся, информирует ТАСС со ссылкой на заявление главы института вирусологии имени Роберта Коха Лотара Вилера.

«Мы рано начали проводить тесты», — объяснил глава института эффективность борьбы с вирусом в стране.

На данный момент в Германии умерли 583 человека. По данным медиков, средний возраст погибших - 80 лет, число заболевших превысило 61 тысячу человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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