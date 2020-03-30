Четыре человека с коронавирусом скончались в Москве

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Четыре пациента скончались после заражения коронавирусом нового типа в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в своем Telegram-канале.

У пациентов, возраст которых составлял от 76 до 86 лет, была диагностирована пневмония, тест на коронавирус показал положительный результат, говорится в сообщении. У всех заболевших имелись хронические болезни, в числе которых пиелонефрит, бронхиальная астма, ишемия мозга, сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

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