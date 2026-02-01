Молдавия фигурирует в опубликованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна в переписке с бывшим министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком. Об этом сообщает издание NewsMaker.

Молдавское издание напомнило, что в январе 2019 года Лайчак, будучи действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Словакии, посетил Молдову и Приднестровье.

«Общаясь с Эпштейном, словацкий министр передает тому привет из «любимой Молдовы», а также отмечает, что «девушки и правда хорошенькие», — сообщает издание.

В опубликованных министерством юстиции США документах по делу Эпштейна зафиксировано множество контактов Лайчака с финансистом, включая личные встречи и обмен сообщениями, в которых обсуждаются разные темы, в том числе женщины.

В материалах указывается, что имя словацкого политика упоминается сотни раз, однако в открытых публикациях нет доказательств его причастности к предполагаемым преступлениям Эпштейна, связанным с сексуальной эксплуатацией.

До этого сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку своего советника, экс-министра иностранных дел республики Мирослава Лайчака, имя которого упоминается в деле скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее британские СМИ назвали секс-империю Эпштейна «медовой ловушкой КГБ».