Россиянка пожаловалась на жестокие правила для нейтральных спортсменов

Российская фристайлистка Анастасия Таталина в своих соцсетях рассказала, почему не смогла пробиться на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Это разбивает мне сердце. Правила были жестокими. Чтобы занять последнее место в олимпийской квоте, мне нужно было стать второй на двух последних соревнованиях. Эти условия были практически невыполнимы. Система отбора, созданная для спортсменов с нейтральным статусом, невыполнима», — заявила спортсменка.

29 января стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в МОК заявили об отсутствии срока принятия решения о полноценном допуске россиян.