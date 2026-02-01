Размер шрифта
Вандалы напали на еврейскую школу в Париже

Еврейская школа в Париже подверглась нападению вандалов
Sarah Meyssonnier/Reuters

Прокуратура Парижа начала расследование акта вандализма, которому подверглась еврейская школа во французской столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

В публикации отмечается, что нападение произошло 31 января на школу Бет Любавич» в XX округе Парижа. В здании образовательного учреждения разбиты окна, с фасада сорвана видеокамера и мемориальная доска.

Прокуратура начала расследование по делу о повреждении имущества организованной группой по антирелигиозным мотивам. Комиссариат полиции округа начал розыск злоумышленников.

До этого премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в стране пройдет публичное расследование теракта на пляже Бондай в Сиднее.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тысяч членов еврейской общины. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. В результате не выжили 15 человек.

Ранее Трамп пообещал защищать еврейский народ от внешних нападок.
 
