Вандалы напали на еврейскую школу в Париже

Прокуратура Парижа начала расследование акта вандализма, которому подверглась еврейская школа во французской столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

В публикации отмечается, что нападение произошло 31 января на школу Бет Любавич» в XX округе Парижа. В здании образовательного учреждения разбиты окна, с фасада сорвана видеокамера и мемориальная доска.

Прокуратура начала расследование по делу о повреждении имущества организованной группой по антирелигиозным мотивам. Комиссариат полиции округа начал розыск злоумышленников.

Ранее Трамп пообещал защищать еврейский народ от внешних нападок.