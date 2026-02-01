Долина рассказала, что дало ей силу пережить скандал с квартирой в Хамовниках

Долина: пережить скандал с квартирой в Хамовниках помог характер и вера в лучшее

Народная артистка РФ, певица Лариса Долина после сольного концерта «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово рассказала, что помогло ей пережить ситуацию с квартирой. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнительница считает «самым главным в жизни» здоровье человека и его близких.

«Все остальное можно пережить. Все изменяется, все зависит от человека», — сказала она и заметила, что вряд ли бы перенесла случившееся, если бы у нее был другой характер.

По ее словам, справиться с ситуацией помогли очень сильный характер и вера в то, что все наладится.

Артистка добавила, что, несмотря на волну негатива в свой адрес, хороших людей в мире больше.

«Все-таки хороших людей больше, чем тех, кто желал мне зла и хоронил меня вместе с моими детьми... Они меня очень сильно поддерживали. Это мне дало силу тоже. Надо жить дальше», — заключила певица.

После завершения скандала с квартирой в Хамовниках Долина анонсировала 21 концерт, шесть из которых сольные. При этом еще в начале года певица перенесла выступления из-за плохих продаж билетов. Однако затем музыкальный критик Сергей Соседов заявил «Газете.Ru», что артистка, наоборот, увеличила количество концертов в три раза в 2026 году из-за спроса.

1 февраля она выступила с большим сольным концертом «Юбилей в кругу друзей» во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово. Самые дорогие билеты стоили до 6,5 тыс. руб., и большинство из них раскупили.

Ранее Долина усилила охрану из‑за провокаций.