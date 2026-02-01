Еврокомиссия издала за 2025 год почти 1,5 тысячи подзаконных актов в области производственной и предпринимательской деятельности, установив рекорд за последние 15 лет. Об этом сообщает издание Welt.

Издание напомнило, что 12 месяцев назад председатель ЕК пообещала «беспрецедентное» сокращение бюрократии, тогда как в 2025 году, согласно докладу немецкого промышленного объединения Gesamtmetall, было принято даже больше новых правовых актов, чем в предыдущие годы,

Как отмечается, в 2025 году ведомство под руководством Урсулы фон дер Ляйен инициировало 1456 подобных актов, превысив все максимальные показатели с 2010 года. То, что Брюссель ежедневно «навешивает» на компании по четыре новых правовых акта, по словам Цандера, является полной противоположностью сокращению бюрократии, пишет издание. По его данным, многие предприятия с трудом успевают выполнять навязанные требования.

До этого стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом), который переехал из России в Испанию, признался, что некоторые аспекты европейской жизни вызывают у него удивление. По его словам, он зарегистрировался как предприниматель в западной стране, и был поражен количеством документов, которые ему необходимо предоставлять.

