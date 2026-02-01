Славянск-на-Кубани атакован БПЛА

Многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. Пострадавших нет. На месте работают специальные и оперативные службы», — говорится в сообщении.

1 февраля сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 94 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. В пресс-службе МО также уточнили, что все сбитые дроны украинской армии были самолетного типа.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 1 февраля военные сбили 21 украинский беспилотник. Согласно данным ведомства, наибольшее количество летательных аппаратов (14) было уничтожено в воздушном пространстве над Белгородской областью. Пять дронов сбили в небе над Воронежской областью, а по одному беспилотнику перехватили над территориями Астраханской и Калужской областей.

Ранее в Воронежской области из-за БПЛА загорелись нефтепродукты.