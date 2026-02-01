Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Славянск-на-Кубани атакован БПЛА

В результате атаки БПЛА Славянска-на-Кубани поврежден жилой дом
French Navy

Многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. Пострадавших нет. На месте работают специальные и оперативные службы», — говорится в сообщении.

1 февраля сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 94 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. В пресс-службе МО также уточнили, что все сбитые дроны украинской армии были самолетного типа.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 1 февраля военные сбили 21 украинский беспилотник. Согласно данным ведомства, наибольшее количество летательных аппаратов (14) было уничтожено в воздушном пространстве над Белгородской областью. Пять дронов сбили в небе над Воронежской областью, а по одному беспилотнику перехватили над территориями Астраханской и Калужской областей.

Ранее в Воронежской области из-за БПЛА загорелись нефтепродукты.
 
Теперь вы знаете
Ловушка в небоскребе. Почему в новостройках так часто ломаются лифты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!