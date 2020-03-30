В Подмосковье выписали еще четверых пациентов, переболевших COVID-19

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Количество выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом увеличилось в Подмосковье с 10 до 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в Московской области.

«Еще четыре пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны из стационаров после выздоровления. Заболевание протекало в легкой форме», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. 66 человек выздоровели, 12 — погибли.

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