Скрывший поездку за рубеж чиновник из Башкирии ушел в отставку

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Глава сельсовета поселка Ермолаево в Башкирии покинул свой пост после критики в свой адрес из-за того, что он и его супруга-медик не самоизолировались после поездки в Доминиканскую республику, а продолжили работать, передает РИА «Новости».

«Глава сельского поселения Ермолаевское Куюргазинского района Роман Барановский уволился по собственному желанию», — сообщили в башкирском правительстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом нового типа.

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