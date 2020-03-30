Стали известны суммы штрафов за нарушение карантина в России

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Согласно тексту поправок в Кодекс об административных нарушениях, за несоблюдение карантинных мер будут предусмотрены штрафы, передает РИА «Новости».

Физлицам при первом нарушении — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если из-за этого заразился и умер другой человек — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Штрафы для должностных и юридических лиц при первом нарушении — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

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