Стали известны суммы штрафов за нарушение карантина в России
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Согласно тексту поправок в Кодекс об административных нарушениях, за несоблюдение карантинных мер будут предусмотрены штрафы, передает РИА «Новости».
Физлицам при первом нарушении — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если из-за этого заразился и умер другой человек — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
Штрафы для должностных и юридических лиц при первом нарушении — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.
Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.
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