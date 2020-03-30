Московский врач отметил, что COVID-19 становится менее агрессивным

Заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов заявил, что коронавирус нового типа становится менее агрессивным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в апреле распространение инфекции может пойти на спад.

«Я считаю, прогноз весьма благоприятный», — сказал Шумилов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мурашко рассказал, кто наиболее подвержен COVID-19