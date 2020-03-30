В Москве в понедельник ожидается до -1°С

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В Москве в понедельник, 30 марта, синоптики прогнозируют до -1°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По сведениям метеорологов, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от -1°С до +1°С.

Согласно их прогнозам, будет облачно, пойдет снег, в том числе мокрый. Местами ожидается налипание мокрого снега, а также метель. Кроме того, будет гололедица, местами сильная.

Ветер северный, 5-10 м/c. Местами его порывы составят 12-17 м/c.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз есть на странице погоды.