Медведев назвал коронавирус реальной угрозой для всего человечества

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в обращении к нации заявил, что коронавирус представляет из себя реальную угрозу для всей человеческой цивилизации. Соответствующее видеообращение опубликовано на его странице в Instagram.

Он подчеркнул, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-2019 на сегодняшний день крайне серьезная.

«Сейчас кому-то может показаться, что происходящее - какая-то игра, кино наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели», — сказал Медведев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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