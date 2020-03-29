Власти Москвы установят санкции за нарушение режима самоизоляции

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Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова заявила, что правительство Москвы разработает ряд мер для нарушивших ограничения, которые были введены в Московском регионе на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что пакет мер будет разработан в ближайшие сроки.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также уточнил, что депутаты приступают к обсуждению наказаний за нарушение ограничительных мер в Москве.

Он добавил, что обсуждение ведется в режиме видеоконференции. Санкционные меры за нарушение новых ограничений направлены, по его словам, на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд мер по ограничению передвижения по городу. Аналогичные меры были приняты в Подмосковье.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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