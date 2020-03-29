Почти 20 человек заразились коронавирусом в церкви на Украине

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В Закарпатской области 19 жителей заразились коронавирусной инфекцией после общения в местной церкви с инфицированной вирусом женщиной. Об этом сообщил замглавы областной администрации Алексей Гетманенко.

По его словам, пришли результаты анализов 51 человека, которые являлись контактными лицами, у 19 из них диагностировали вирус.

«Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина», — подчеркнул чиновник в Facebook.

Согласно последним данным, на Украине инфицированы COVID-19 418 человек, пять человек выздоровели, а погибли — девять.

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