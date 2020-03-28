В Петербурге возбуждено дело после побега пациента с подозрением на коронавирус
Из обсерватора на базе пансионата «Заря» под Санкт-Петербургом сбежал пациент с подозрением на коронавирус, возбуждено уголовное дело. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что пансионат самовольно покинул 32-летний житель города по имени Георгий, он ушел в пятницу вечером, 27 марта.
В настоящее время полиция разыскивает мужчину.
Возбуждено дело по статье 30, статье 236 УК РФ («Нарушение санитарных правил»).
В том случае, если правоохранителями будут выявлены лица, с которыми сбежавший контактировал и тем самым подверг их жизнь опасности, будет решаться вопрос уже об их принудительной изоляции.
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