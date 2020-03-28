Число заражений коронавирусом в США достигло 105 тысяч

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Количество заразившихся коронавирусом на территории Соединенных Штатов достигло 105 тысяч, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные служб здравоохранения страны.

Из них более 1,7 тысяч человек умерли.

Таким образом, США более чем на 15 тысяч зарегистрированных случаев опередили Италию и на 20 тысяч — Китай.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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