Почти 167 тысяч человек в России остаются под наблюдением из-за подозрения на коронавирус

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Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России в настоящее время находятся 166 739 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По последним данным, в лабораториях ведомства проведено 223 509 лабораторных исследований на наличие коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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