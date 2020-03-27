В США число заразившихся коронавирусом приближается к 100 тысячам
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В США число заразившихся коронавирусом приближается к 100 тысячам, пишет Университет Джона Хопкинса.
По информации института, заразились 97 тысяч, скончались 1475 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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