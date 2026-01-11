Размер шрифта
Иномарка врезалась в цветочный магазин в Саратове

В Саратове человек пострадал из-за въехавшего в цветочный магазин BMW X5
Telegram-канал «ЧП Саратов»

Автомобиль BMW X5 на большой скорости врезался в цветочный магазин в Саратове. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Саратов».

Инцидент произошел на улице Бирюзова в Кировском районе города. Транспортное средство влетело в торговый павильон «АртБукет».

«По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением. Машина протаранила одну из стен здания, причинив значительные разрушения», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что в результате аварии пострадал находившийся в машине человек. Его доставили в больницу с травмами.

«Причины случившегося устанавливаются», — отметили авторы материала.

Они не исключили, что водитель BMW X5 мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

11 января в Улан-Удэ в Республике Бурятия произошла авария с влетевшим в остановку автомобилем. Транспортное средство заехало на территорию, где находились ожидавшие трамвая люди, и затем вылетело на рельсы. Как рассказали очевидцы, на остановке стояли два человека — они получили травмы. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов и медики.

Ранее в Московской области автобус протаранил дерево.

